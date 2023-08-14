На хабарництві за ввезення товарів через митницю викрили головного інспектора пункту пропуску

Співробітник митниці організував схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від осіб, що перетинають кордон, за безперешкодне ввезення товарів із країн ЄС без проведення оглядів.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими теруправління ДБР, службові особи одного з державних пунктів пропуску на кордоні з Румунією налагодили схему систематичного отримання хабарів. За суму від 50 до 300 євро працівники митниці не оглядали вміст вантажних посилок фізичних осіб та перевізників, які перетинали кордон під час робочої зміни фігурантів. Розмір хабаря залежав від об’єму та виду товару.

У ході слідства правоохоронці задокументували кілька фактів одержання хабарів інспектором прикордонного пункту пропуску.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігуранта, у результаті чого виявили грошові кошти, отримані як неправомірна вигода.

Наразі митнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування кримінального провадження триває з метою встановлення причетності інших співробітників митниці до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Чернівецькою обласною прокуратурою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України