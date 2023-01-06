На хабарництві за виготовлення закордонних паспортів на Львівщині викрито двох начальників відділів міграційної служби

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом начальникам відділів ГУ ДМС у Львівській області за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник одного із відділів міграційної служби Львівщини систематично одержував хабарі від осіб, які бажають пришвидшити процес виготовлення документів для виїзду за кордон.

У той же час, начальник відділу міграційної служби в іншому районі області, налагодив аналогічну схему одержання неправомірної вигоди за прискорене оформлення закордонних паспортів.

Затримано фігурантів в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання неправомірної вигоди.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та відсторонення їх від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, здійснюють його слідчі Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України, за сприяння Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури