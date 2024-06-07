На хабарництві затримали офіцера Військової служби правопорядку

За влаштування на службу у регіональний підрозділ військової служби правопорядку офіцер хотів отримати 5 тисяч доларів. За сприяння керівництва Міністерства оборони України, оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили незаконну діяльність фігуранта.

Оперативники Сумського управління ДВБ Нацполіції викрили капітана одного з відділень Центрального управління військової служби правопорядку на хабарництві.

Як зʼясувалося, він пообіцяв працевлаштувати 35-річного мешканця Сум до Сумського зонального відділу ВСП. Це дозволило б йому нести військову службу не виїжджаючи в зону проведення активних бойових дій. За таку можливість запросив 5 тисяч доларів.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ фігуранта затримали одразу після отримання грошей. Речові докази вилучено.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За корупційні оборудки фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Заходи з викриття проходили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Орган досудового розслідування – Державне бюро розслідувань.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України