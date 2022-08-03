На хабарництві затримано начальника райуправління ГУ Держпродспоживслужби Київщини

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито начальника одного з районних управлінь ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець налагодив незаконну схему одержання неправомірної вигоди з власника кількох торгівельних точок на ринку. За нестворення перешкод у його діяльності чиновник вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень повідомляють новини України.

У липні 2022 року правоохоронцями задокументовано факт одержання посадовцем першого траншу неправомірної вигоди. На початку серпня 2022 року посадовець продовжив протиправні дії та повідомив підприємцю про необхідність передачі йому платні одразу за два місяці.

Начальника управління затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди в закладі громадського харчування у Шевченківському районі міста Києва.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

Також готується клопотання про арешт майна посадовця з метою забезпечення конфіскації майна. Встановлюються інші можливі факти протиправної діяльності.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за матеріалами ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.