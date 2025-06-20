На хабарництві затримано високопосадовця служби судової охорони Львівщини

Фігурант за грошову винагороду обіцяв працевлаштувати знайомого спочатку до одного з підрозділів поліції, потім до свого відомства. За це забажав отримати 4 тисячі доларів. Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали його разом із спільником – посередником. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчі Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили високопосадовця Територіального управління Служби судової охорони Львівщини на хабарництві.

Як з’ясувалося, він пообіцяв знайомому допомогти працевлаштуватися до одного з підрозділів поліції. Проте коли зрозумів, що реалізувати обіцяне не вийде, запропонував влаштувати на службу до свого відомства. За послугу полковник служби судової охорони забажав отримати 4 тисячі доларів. Гроші доручив передати через свого спільника.

Правоохоронці, за фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ, затримали обох зловмисників у процесуальному порядку під час отримання частини неправомірної вигоди – 3 тис доларів США.

Фігурантам вже оголосили про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України