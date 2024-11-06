На хабарях за ухилення від мобілізації на Закарпатті викрито начальника РТЦК та заступника комбрига тероборони

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону на вчиненні корупційних злочинів викрито начальника районного ТЦК та СП та заступника командира однієї з бригад тероборони.

Керівнику районного ТЦК і СП інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Заступнику комбрига – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, керівник ТЦК за 5 000 доларів США пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку.

Інший підозрюваний – посадовець ТРО обіцяв за винагороду «вирішити питання» для військовозобов’язаного щодо визнання його непридатним до служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку. Вартість «послуг» коливалася від 4 000 до 6 000 доларів США, залежно від складності домовленостей з колегами з ТЦК.

Правоохоронці задокументували протиправні дії. Наразі вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від службових обов’язків. Також триває перевірка на причетність до злочинних схем інших осіб.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції у Закарпатській області за матеріалами Управління СБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора