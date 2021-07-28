На Харківщині блокували діяльність Інтернет-крамниці з продажу наркотичних речовин

Орієнтовний обіг в місяць складав близько 500 грамів наркотичного засобу на загальну суму близько 300 тисяч гривень. Організатор незаконного бізнесу та збувач наркозасобів затримані.

Припинили протиправні дії зловмисників працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ спільно з співробітниками відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

27 липня поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання 29-річної харків’янки і 35-річного мешканця міста Валки, в ході яких вилучили 6 полімерних пакетів з метадоном, 18 блістерів нарковмісних лікарських засобів різних виробників, предмет схожий на пістолет та 33 патрони з гумовими кулями, інші речові докази злочинної діяльності затриманих.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. За санкцією статті їм загрожує до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області