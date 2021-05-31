На Харківщині членів злочинної організації судитимуть за викрадення даних користувачів Інтернету за допомогою «вірусу»

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери викрадали логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу, соцмереж, електронних скриньок. База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу.

Кримінальне правопорушення у жовтні 2020 року викрили працівники управління протидії кіберзлочинам Харківщини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції.

Створив злочинну організацію 27-річний харків’янин, він же залучив до протиправної діяльності чотирьох однолітків. Хакери застосовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів громадян, що зберігались в персональних комп’ютерах. Зокрема дані до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Надалі викрадені дані фігуранти формували у бази та продавали іншим хакерам, котрі в свою чергу виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (Створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній), ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчинене членами злочинної організації) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України