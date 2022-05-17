На Харківщині членів злочинної організації судитимуть за викрадення грошей із банківських карток громадян

Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники випитували у людей інформацію про банківські картки і привласнювали гроші з їхніх рахунків. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підозрюваним загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Харківській області спільно зі слідчим управлінням Харківської поліції у червні 2021 року.

Організували злочинну діяльність 23-річні співмешканці. До протиправної діяльності вони залучили своїх знайомих однолітків, для яких розробили детальні інструкції. Один зі співучасників телефонував користувачам торговельного Інтернет-майданчика, котрі розміщували оголошення про продаж товарів.

Під час розмови фігурант імітував бажання здійснити покупку та запитував у продавця реквізити для оплати. Також зловмисник зазначав, що гроші за товар надійдуть до продавця у певний час.

Далі у зазначений час потерпілому під виглядом працівника служби безпеки банку телефонував інший учасник злочинної групи і повідомляв, що для зарахування грошей необхідно активувати кредитну картку.

Зловмисники диктували потерпілим реквізити підконтрольних рахунків, видаючи їх за коди активації кредитки. У такий спосіб вони переводили гроші потерпілих на власні рахунки. У результаті протиправної діяльності 12 потерпілим на суму понад 400 тис. грн.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (Створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Кіберполіція