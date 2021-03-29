На Харківщині чоловік через ревнощі ледь не позбавив життя товариша

Повідомлення про подію у селі Лиман Чугуївського району надійшло до чергової частини відділу поліції № 2 Чугуївського РУП.

Поліцейські встановили, що близько 21:00 37-річний чоловік прийшов до своєї дружини та через вікно побачив, що у будинку знаходяться двоє чоловіків, які пиячили з жінкою. Зловмисник зайшов до будинку, схопив ніж з кухонного столу та кілька разів ударив одного з гостей.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. // Вартові еспресо