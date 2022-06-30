На Харківщині чоловік вирощував майже 700 кущів конопель на власному подвір’ї
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів та за фактом незаконного вирощування конопель (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України).
За даними слідства, 60-річний чоловік вирощував на подвір’ї власного домоволодіння в м. Красноград коноплі. Під час обшуку, проведеного правоохоронцями 19 травня 2022 року, вилучено майже 700 кущів конопель.
Крім того, виявлено та вилучено пакет з канабісом вагою 200 гр та пластикову пляшку з насінням рослин канабісу.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet