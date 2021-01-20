На Харківщині чоловіка затримано за незаконне зберігання та збут зброЇ (фото)

Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадження за фактом незаконного зберігання, передачі та збуту бойової зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник товариства з обмеженою відповідальністю з виробництва зброї організував незаконну переробку спецзасобів у бойові пістолети з нарізними стволами. До протиправної діяльності чоловік залучав своїх підлеглих — співробітників підприємства.



Виготовлену бойову зброю керівник ТОВ збував через своїх знайомих. Так, 5 листопада 2020 року під час проведення оперативної закупки зазначений громадянин продав пістолет, а також приладдя до нього (запасні магазини та патрони). Виготовлену бойову зброю керівник ТОВ збував через своїх знайомих. Так, 5 листопада 2020 року під час проведення оперативної закупки зазначений громадянин продав пістолет, а також приладдя до нього (запасні магазини та патрони).



20 січня 2021 року проведено обшук за місцем мешкання вказаного чоловіка. У ході спецоперації правоохоронцями вилучено п’ять перероблених у бойові пістолетів калібру 5,6 і 9 мм, два перероблених пістолети для відстрілу набоїв із посиленою травматичною дією, п’ять гладкоствольних рушниць, бойову гранату, а також понад тисячу набоїв. 20 січня 2021 року проведено обшук за місцем мешкання вказаного чоловіка. У ході спецоперації правоохоронцями вилучено п’ять перероблених у бойові пістолетів калібру 5,6 і 9 мм, два перероблених пістолети для відстрілу набоїв із посиленою травматичною дією, п’ять гладкоствольних рушниць, бойову гранату, а також понад тисячу набоїв.