На Харківщині чоловіка затримано за незаконне зберігання та збут зброЇ (фото)
Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадження за фактом незаконного зберігання, передачі та збуту бойової зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Виготовлену бойову зброю керівник ТОВ збував через своїх знайомих. Так, 5 листопада 2020 року під час проведення оперативної закупки зазначений громадянин продав пістолет, а також приладдя до нього (запасні магазини та патрони).
20 січня 2021 року проведено обшук за місцем мешкання вказаного чоловіка. У ході спецоперації правоохоронцями вилучено п’ять перероблених у бойові пістолетів калібру 5,6 і 9 мм, два перероблених пістолети для відстрілу набоїв із посиленою травматичною дією, п’ять гладкоствольних рушниць, бойову гранату, а також понад тисячу набоїв.
Керівника ТОВ затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють співробітники Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.
Слідчі дії тривають.