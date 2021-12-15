На Харківщині до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено викрадача автомобілів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним раніше судимого чоловіка за фактами незаконного заволодіння та замахів на незаконне заволодіння транспортними засобами (ч. 2, 3 ст. 15,ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року 34-річний чоловік проник до чужого автомобіля «ВАЗ», з’єднав дроти запалення та поїхав, заволодівши таким чином автомобілем.



Крім того, встановлено, що протягом 2021 року зазначений чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово намагався заволодіти іншими автомобілями. Він розбивав цеглою скло, проникав всередину автівок, пошкоджував замок запалення та намагався завести двигун.

Під час однієї з таких спроб, коли чоловік намагався завести автомобіль «Ауді А6», його зупинили потерпіла та свідок.

Вироком Зміївського районного суду Харківської області чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури