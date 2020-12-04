На Харківщині домашнього тирана засуджено до 2-х років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Дергачівський районний суд Харківської області визнав винним чоловіка у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що протягом червня 2019–липня 2020 року 45-річний мешканець м. Дергачі неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно своєї цивільної дружини, з якою має спільну дитину.

З червня 2019 року зазначений чоловік перебував на обліку Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області як особа, що вчиняє домашнє насильство. Проте належних висновків домашній тиран не зробив. Неодноразово він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняв психологічне насильство стосовно цивільної дружби та бив її.

Таку поведінку ніде не працюючий чоловік пояснював відмовою дружини давати йому гроші на каву та сигарети.

Під час судового слідства підсудний повністю визнав свою провину.

Довідково: вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплинув час на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури