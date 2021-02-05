На Харківщині двох поліцейських підозрюють у приховуванні тяжких злочинів

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом оперуповноваженим одного із секторів Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області за фактом приховування тяжких злочинів (ч. 1 ст. 396 КК України).

Як розповів начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2020 року невідомі особи пограбували чоловіка, заволодівши його грошима. Потерпілий звернувся до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Оперуповноважений, розуміючи, що скоєно тяжкий злочин, передбачений ч. 2 ст. 186 КК України, щоб не псувати статистичні показники стану правопорядку, вирішив не давати хід справі. Поліцейський відмовив потерпілому у прийнятті заяви та наказав йому підписати аркуш паперу з надрукованим текстом про те, що він нібито знайшов гроші.

Крім того, у вересні 2020 року до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова Харківської міської ради доставили чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм грудної клітини. Чоловік пояснив, що на нього напала група невідомих осіб, які нанесли йому тілесні ушкодження та пограбували. Незважаючи на ці пояснення, інший оперуповноважений Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, також «борючись» за гарні показники та бажаючи приховати злочин, передбачений ч. 2 ст. 187 КК України, опитав потерпілого без письмової фіксації, заяву про злочин у нього не прийняв та вмовив чоловіка заявити під відеозапис на мобільний телефон про те, що він не має претензій з приводу вчиненого стосовно нього злочину.

Жодне з вказаних повідомлень про тяжкі злочини не було зареєстровано в ЄРДР та розслідувано.

5 січня 2021 року в приміщенні зазначеного відділу поліції проведено обшуки, вилучено відповідні матеріали.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення поліцейських від займаних посад.

Встановлюються інші правоохоронці, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури