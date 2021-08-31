На Харківщині двом хлопцям повідомлено про підозру в незаконному заволодінні автівкою іноземця

За процесуального керівництва Харківської окружної Харківської області повідомлено про підозру 22-річному та 17-річному хлопцям за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 289 КК України).

Як повідомив в.о. керівника окружної прокуратури Максим Климовець, досудовим розслідуванням встановлено, що один з хлопців підшукав на сайті оголошень об’яву про продаж авто марки «BMW» та запропонував продавцеві зустрітись на одному з авторинків області.

25 серпня 2021 року двоє хлопців прибули на місце зустрічі з продавцем, який виявився іноземцем, відволікли його увагу та заволоділи автівкою.

Після чого, 22-річний хлопець, намагаючись відірватись на викраденому автомобілі від переслідування поліцейських, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, понівечив автівку та був затриманий поліцейськими в порядку ст.208 КПК України.

26 серпня цього року двом хлопцям повідомлено про підозру.

Харківським районним судом Харківської області підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Процесуальний керівник у суді апеляційної інстанції буде наполягати на обранні стосовно старшого підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, стосовно 22-річного хлопця готується повідомлення про підозру за фактом втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність (ч.1 ст.304 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури