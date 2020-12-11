На Харківщині двом особам повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом вихідцям із Сирії за фактом матеріального сприяння діяльності терористичній організації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, групою осіб здійснювалися грошові перекази через незаконну систему міжнародних валютних операцій. Гроші переказувались між фізичними особами в Україні та країнах підвищеної терористичної активності, а саме Сирійської Арабської Республіки, Республіки Ірак та інших.

10 грудня 2020 року, у ході спецоперації спільно зі слідчим відділом Управління СБ України, під час отримання грошових коштів у сумі понад 7000 доларів США, в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина України, який є вихідцем із Сирії. Встановлено, що зазначена сума призначалась для матеріального сприяння терористичній організації.

Вказаному чоловіку та ще одній особі, його спільнику, повідомлено про підозру.

За місцем мешкання фігурантів провадження проведено обшуки.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури