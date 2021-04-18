На Харківщині двоє нападників відлупцювали чоловіка битами та поранили його з пістолета

У Харківській області нападники побили потерпілого, а потім один із зловмисників кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета

Як повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 18 квітня, близько 7:00 29-річний мешканець села Хролі прямував до магазину.

По дорозі він зустрів двох чоловіків із бітами в руках. Раніше в нього з цими чоловіками був конфлікт. Тікаючи від нападників, потерпілий забіг до кафе-магазину. Чоловіки наздогнали його, побили бітами і зробили кілька пострілів з травматичного пістолета. 29-річного постраждалого з травмами голови і кульовими пораненнями тулуба доставили до лікарні.

За лічені години поліцейські затримали зловмисників. Це 36-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за майновий злочин, а також 33-річний безробітний харків’янин. На даний час з ними працюють слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За санкцією статті нападникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.