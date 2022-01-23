На Харківщині оперативно затримали чоловіка, який скоїв жорстоке вбивсто

В ході конфлікту зловмисник вдарив чоловіка ножем у шию. Від отриманого поранення постраждалий помер.

21 січня близько 11:10 до чергової служби Куп’янського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Ківшарівка Куп’янського району біля багатоповерхівки невідомий наніс ножове поранення 35-річному чоловіку. Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець Луганської області.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області