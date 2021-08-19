На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який до смерті забив співмешканку

Як з’ясувалось, зловмисник систематично бив свою цивільну дружину. Цього разу від отриманих тілесних ушкоджень вона померла.

18 серпня о 21:29 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 36-річного мешканця селища Докучаєвське Харківського району про те, що його дружина раптово померла.

За адресою виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група відділення поліції. В кімнаті гуртожитку поліцейські виявили тіло 34-річної мешканки Чугуєва. Для встановлення причини смерті померлу направили до моргу. За висновками експертизи, її смерть настала через численні забої голови.

У скоєнні злочину правоохоронці викрили 36-річного співмешканця загиблої. На даний час вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та перекваліфікації злочину за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області