На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який зарізав знайомого

В ході конфлікту зловмисник вдарив ножем потерпілого та втік. Однак вже менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали нападника.

1 вересня близько 23:00 до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що у с. Хотімля Чугуївського району біля магазину він став свідком бійки, під час якої невідомий чоловік вдарив іншого предметом, схожим на ніж, та побіг у невідомому напрямку.

На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя та оперативно розпочали пошук нападника. Менш ніж за годину правоохоронці розшукали 39-річного чоловіка. Наразі він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Речові докази вилучено. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Харківської області