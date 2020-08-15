На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, причетному до розкрадання виділених на оновлення медичної інфраструктури бюджетних коштів
Дії правопорушника спричинили збиток на суму понад 464 тисячі гривень.
Викрили та припинили злочинну схему детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативними працівниками Державної фіскальної служби в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Детективи встановили, що виконавець робіт одного з приватних підприємств під час виконання угоди підряду по будівництву амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в селі Пархомівка Краснокутського району, завищив у первинних будівельних документах обсяг виконаних робіт та витрачених при цьому будівельних матеріалів.
Факт зловживань був повністю доведений у ході досудового розслідування, зокрема, за результатами проведених будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.
14 серпня 2020 року фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Також поліцейськими вживаються заходи з встановлення всіх учасників злочинної схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet