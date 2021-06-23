На Харківщині правоохоронці підпільний хімзавод, який виробляв контрафактні пестициди та агрохімікати

За місцем виготовлення контрафакту поліцейські виявили 4,5 тисяч коробок отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення. Виготовлений в кустарних умовах товар зловмисники реалізовували під виглядом різних торгових марок.

На Харківщині поліцейські спільно з працівниками Управління СБУ в Харківській області викрили злочинну групу, яка організувала незаконну діяльність з виготовлення та реалізації контрафактних пестицидів і агрохімікатів. До її складу входили співробітники низки підприємств та приватні підприємці. Небезпечні речовини зловмисники виготовляли в кустарних умовах на основі діючих хімічних речовин другого та третього класу токсичності.

Під час проведення обшуків виявлено близько 4,5 тисяч коробок контрафактних отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення, а також сировину для виробництва та пакувальні матеріали. Вилучені небезпечні речовини направлені для проведення відвідних експертиз.

Вже встановлено, що зловмисники реалізовували контрафактну продукцію під виглядом різних торгових марок.

Слідчі ГСУ Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження співробітників управління Служби Безпеки України в Харківській області.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Слідчі дії тривають.

Управління комунікації Національної поліції України