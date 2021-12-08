На Харківщині припинено шахрайську діяльність чергового «колл-центру»

Учасники незаконного бізнесу під виглядом менеджерів різних банківських установ входили в довіру до їх клієнтів та заволодівали грошима з банківських карток.

У вересні поточного року до харківських правоохоронців надійшла інформація про незаконну діяльність групи осіб, які під виглядом працівників банків, телефонували клієнтам, видаючи себе за їх менеджерів. Під час розмови шахраї дізнавалися персональні дані потерпілих, за допомогою яких через банківські мобільні додатки отримували доступ до управління картковими рахунками, та переводили наявні грошові кошти на підконтрольні їм рахунки.

Як розповів керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області Олександр Мартиш, 07 грудня 2021 року у ході спеціальної операції поліцейські здійснили у Харкові 5 одночасних обшуків за місцем розташування офісу зловмисників та їх помешкань, за результатами яких вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи із тіньовими оборудками, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв’язку та банківські картки, які використовувались із протиправною метою.

Також на місці поліцейські встановили особи 13 операторів «колл-центру», із якими на теперішній час триває проведення слідчих дій.

Викрили незаконну діяльність аферистів детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із працівниками Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, із залученням бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в області, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

За результатами вжитих заходів трьом організаторам злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинної оборудки та епізодів їх протиправної діяльності.

Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області