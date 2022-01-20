На Харківщині прокурори домоглись реального покарання шахрайці, яка ошукувала пенсіонерів

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі жінці, яку визнано винною у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України).

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що 47-річна жінка, раніше судима за крадіжки і шахрайство, ошукувала пенсіонерів.



Протягом грудня 2020-січня 2021 року жінка, приходила додому до літніх людей та, представляючись соціальним працівником, повідомляла пенсіонерам, що нібито грошові кошти старого зразка виводяться з обігу. Вона пропонувала замінити їх на нові купюри. Потерпілі, довіряючи словам жінки, віддавали їй свої гроші.

Сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає понад 90 тис. грн.

Вироком Балаклійського районного суду Харківської області жінці призначено покарання у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 тис. грн.

Не погодившись з вказаним рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Вироком Харківського апеляційного суду від 23.12.2021 апеляційну скаргу задоволено та призначено жінці остаточне покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Вирок суду набув чинності.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури