На Харківщині СБУ ліквідувала незаконну врізку до державного газонафтопроводу

За висновками експертів, на цій ділянці щомісяця могли розкрадати 150-200 кубометрів нафтопродуктів.

Співробітники Служби безпеки України спільно з фахівцями ПАТ «УкрГазВидобування» викрили та ліквідували незаконний вріз до магістрального газонафтопроводу на Харківщині.

Про це повідомив керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Оперативники спецслужби встановили, що у Богодухівському районі пошкодили газонафтоконденсатопровід і створили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. Однак, зловмисники не встигли скористатися незаконним відводом: їхня злочинна діяльність була припинена на початковому етапі.

За висновками експертів, на цій ділянці щомісяця могли розкрадати 150-200 кубометрів нафтопродуктів, завдаючи державі шкоди на більше ніж 2 мільйони гривень.

Також наголошується, що порушення цілісності газонафтопроводу створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій і нанесення шкоди екології регіону.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу. СБУ встановлює всіх причетних до облаштування незаконного врізу, а також посадовців, які можливо могли «кришувати» нелегальний бізнес. // LB.ua