На Харківщині судитимуть 15 осіб, які через незаконну вирубку дерев завдали державі збитків на ₴3,2 млн.

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 6 членів організованої групи за фактом порубки лісу (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України) та 9 осіб – пособників (в тому числі 4 працівників поліції) за фактом порубки лісу (ч.5 ст. 27, ч. 4 ст.246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2020 років мешканці Харківьської, Сумської та Чернігівської областей побудували злочинну схему для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників органів поліції.

Поліціянти систематично «кришували» незаконні схеми «чорних лісорубів» — супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження вказаних злочинів, та іншим чином вживали заходи щодо усунення перешкод у вчиненні злочинів вищевказаною групою.

Згідно висновку експерта та розрахунку спеціаліста у вказаному провадженні встановлено збитків державі на суму 3,2 млн грн.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки України.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури