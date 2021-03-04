На Харківщині судитимуть 19-річного юнака, який через канал «Telegram» збував наркотичні речовини

Ізюмською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного юнака за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин вчиненого повторно ( чч. 1, 2 ст. 307 КК України).

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Денис Коновалюк, досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний місцевий мешканець створив інтернет-канал у месенджері «Telegram», через який здійснював продаж небезпечних наркотичних засобів шляхом так званих «закладок», отримуючи при цьому грошові кошти на електронний гаманець.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта знайдено та вилучено наркотичні засоби, мобільні пристрої, за допомогою яких останній вів переписку в месенджері, та пакетики для фасування наркотичної речовини.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники сектору карного розшуку Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури