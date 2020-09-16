На Харківщині судитимуть чоловіка, який незаконно вирубав ліс майже на ₴57 тис.

За погодженням з Ізюмською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м. Куп’янська за фактом незаконної порубки лісу на території Куп’янського району (ч. 1 ст. 246 КК України).

За інформацією в.о. заступника керівника Ізюмської місцевої прокуратури Дениса Коновалюка, у ході досудового розслідування встановлено, що зазначений чоловік домовився з місцевими жителями за грошову винагороду про порубку дерев в лісопосадці. При цьому ввів чоловіків в оману, вказавши заздалегідь неправдиву інформацію про наявність дозвільних документів на проведення вказаної порубки.

Вказані особи незаконно вирубали майже 20 дерев у лісозмузі, розташованій у Куп’янському районі Харківської області.

Загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 57 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Пресслужба прокуратури Харківської області