На Харківщині судитимуть чоловіка, який перевозив 4,5 кг психотропної речовини PVP

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Валківського районного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Як повідомив в.о. керівника окружної прокуратури Владислав Стеріоні, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року на стаціонарному посту поліції міста Валки працівники поліції зупинили автомобіль таксі.

При спілкування з водієм поліцейські помітили, що пасажир почав суттєво нервувати. На запитання поліцейських чи має він при собі заборонені речовини, чоловік зізнався в тому, що перевозить психотропну речовину PVP вагою 4,5 кг.

При огляді багажника автомобіля було виявлено та вилучено розфасовану психотропну речовину, зовні схожу на PVP.

Згідно висновку експертизи вказана речовина є психотропною речовиною PVP.

У ході слідства чоловік зізнався, що перебував у скрутному матеріальному, тому вирішив збувавати психотропну речовину по різних регіонах України.

25 червня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Валківським районним судом Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

31 серпня 2021 року обвинувальний акт стосовно чоловіка направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури