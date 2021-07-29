На Харківщині судитимуть директора КП, який влаштував полігон хімвідходів та завдав збитки державі на суму понад ₴260 тис.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з комунальних підприємств за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та за фактом забруднення земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил (ч.1 ст. 367 КК України, ч. 1 ст. 239 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з комунальних підприємств Куп’янської міської ради Харківської області через несумлінне ставлення до своїх обов’язків не організував процедуру скиду та захоронення небезпечних відходів у спеціально відведених на це місцях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на полігон твердих побутових відходів здійснювалися скиди та забруднювалися земельні ділянки такими хімічними речовинами, як амоній, неполярні вуглеводні (нафтопродукти), нітрати та фосфор, виробничими та іншими відходами. Приймання, утилізація та захоронення вказаних речовин не передбачена на полігоні твердих побутових відходів на території с. Осинове Петрівської сільської ради, Куп’янського району Харківської області.

Як наслідок, також допущено засмічення земельних ділянок твердими побутовими відходами, зерновідходами в кучах, поліпропіленовими мішками з залишками виробів з пластмаси, що розташовані впритул до полігону твердих побутових відходів за межами с. Осинове Петрівської сільської ради Куп’янського району Харківської області на відкритому ґрунті, що погіршує санітарний стан ґрунту, створює небезпеку для довкілля та є порушенням природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.

Внаслідок протиправних дій директора комунального підприємства державним інтересам в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 260 тисяч гривень.

28 липня 2021 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області стосовно директора комунального підприємства скеровано обвинувальний акт.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали — Куп’янське місцеве районне управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури