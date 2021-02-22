На Харківщині судитимуть двох осіб за збут наркотиків та незаконне поводження зі зброєю

Чугуївською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом перевезення, збуту наркотичної речовини, а також використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного його обігу та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомив в.о. керівника місцевої прокуратури Харківської області Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що дві особи протягом квітня – грудня 2020 року зберігали, перевозили та збували особливо небезпечну психотропну речовину – PVP.

В подальшому вони використовували кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження закупівлі та збуту нових наркотичних засобів. Також під час обшуків за місцем мешкання фігурантів знайдено та вилучено наркотичні засоби, пристрої для їх зважування та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування проводили співробітники Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Максимальна санкція вказаних статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Харківська обласна прокуратура