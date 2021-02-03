На Харківщині судитимуть поліцейського, який дав хабаря іншому поліцейському

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт з угодою при визнання винуватості стосовно колишнього начальника одного з секторів Лозівського ВП ГУНП в області за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, колишній начальник одного з секторів Лозівського ВП ГУНП надав неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. гривень начальнику сектору ГУНП в Харківській області, який відповідав за підготовку та оформлення документів для призначення пенсії та сприяв в отриманні медичної документації, яка пов’язувала отриману хворобу з проходженням служби в органах поліції, а також в отриманні одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров’я.

Під час досудового розслідування підозрюваний визнав свою винуватість та співпрацював у викритті отримання хабаря іншим поліцейським, що й стало підставою для укладання угоди про визнання винуватості та направлення його до суду.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури