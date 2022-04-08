На Харківщині викрили нетверезого водія, який на смерть збив велосипедиста та втік з місця ДТП

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження. Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Чугуївського районного управління поліції 7 квітня о 21:40.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та розшукали чоловіка, який вчинив смертельне ДТП у селищі Малинівка. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Audi A6» не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався по проїзній частині дороги. Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 64-річний велосипедист, який під час надання медичної допомоги в лікарні помер.

39-річний водій автомобіля за зовнішніми ознаками був у нетверезому стані. Освідування на стан сп’яніння затриманого виявило в його організмі алкоголь.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до 10 років.

Триває слідство.

Поліція Харківської області