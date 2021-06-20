На Харківщині за скоєння тяжкого злочину розшукується чоловік (Фото)

13 червня об 11:04 до Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про виявлення у квартирі будинку в місті Лозова тіла жінки 1958 року народження без ознак життя, з тілесними ушкодженнями.

На даний час за фактом події проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

У ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій встановлено, що напередодні вбивства загиблу бачили разом із невідомим чоловіком, місцезнаходження якого на теперішній час невідоме. За наявними оперативними даними, зловмисник мав намір перетнути державний кордон України.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 30-35 років, зріст близько 170-175 см, чорне коротке волосся, худорлявої статури. На правій щоці та правій руці має родимки.

Був одягнутий у синю кепку з написом на лівому боці, коричневу куртку з капюшоном (також може бути вдягнутий у коротку чорну куртку), чорну футболку, чорні спортивні штани на манжетах із білими боковими смугами, коричневі кросівки. При собі мав рюкзак чорного кольору.

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про особу або місцезнаходження розшукуваного, просимо негайно повідомити Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області за телефонами: (057)705-93-63, 705-93-00 (чергова частина), (067) 541 10 00 (заступник начальника УКР Бойко Олег Петрович).

Відділ комунікації поліції Харківської області