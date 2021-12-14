На Харківщині затримали чоловіка, який більше трьох років переховувався після скоєння смертельного ДТП (фото)

У липні 2018 року у місті Південне сталося зіткнення автомобіля «Mitsubishi» та мотоцикла «ІЖ». Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці пригоди. Кермувальник «Mitsubishi» одразу після вчинення ДТП з місця події зник.

Поліцейські встановили особу зловмисника і відділом поліції № 3 Харківського РУП № 3 його оголосили у розшук за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

14 грудня працівники Управління карного розшуку спільно з поліцейськими відділу поліції № 3 ХРУП № 3 на території міста Золочів розшукали 28-річного правопорушника. Його затримано та у встановленому законом порядку буде доставлено до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області