На Харківщини затримали чоловіка, який взяв у заручники колишню дружину

Для знешкодження зловмисника за розпорядженням начальника харківської поліції вводилась поліцейська операція. Особовий склад відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області був піднятий по тривозі.

02 червня о 22:36 до поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Гайдари про те, що на подругу нападає її колишній чоловік, який при собі має ніж.

На місце події негайно виїхали наряди поліції, які встановили, що 30-річний мешканець м. Змієва Чугуївського району, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, потрапив до будинку колишньої цивільної дружини з метою зустрічі зі своїм 4-річним сином. На ґрунті неприязних відносин з приводу спільної дитини між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Зловмисник із кишені дістав ніж та, погрожуючи, насильно утримував жінку в її будинку.

На місце події негайно виїхали начальник ГУНП в Харківській області, керівний склад ГУНП і Чугуївського РУП, особовий склад спецпідрозділу «КОРД» та пересувна криміналістична лабораторія.

Під час переговорів дитину у задовільному стані передали працівникам поліції. Протиправних дій у відношенні хлопчика не скоєно.

Переговори тривали більше двох годин. 3 червня близько 01:55 чоловік припинив свої протиправні дії та відпустив жінку. Заручниця тілесних ушкоджень не отримала, стан її здоров’я задовільний. Будь-яких інших постраждалих під час проведення операції немає.

З місця події вилучено ніж, яким погрожував правопорушник.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області