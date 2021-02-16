На Харківщині затримали інтернет-шахрая, який на платформі оголошень «торгував» неіснуючими товарами

Вимагаючи від покупців передплату, фігурант привласнив понад 150 тисяч гривень. Зловмиснику оголошено про підозру.

Інтернет-шахрайство викрили співробітники кіберполіції Харківської області спільно зі слідчими місцевого відділу поліції.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний 39-річний місцевий житель. Чоловік на платформі оголошень продавав дрова для опалення за умови передплати. Також він розміщував оголошення з продажу ювелірних виробів нібито від імені працівника ломбарду. Однак після одержання грошей зловмисник не виконував взятих на себе обов’язків та блокував покупців.

За попередніми підрахунками, таким чином він ошукав понад 50 громадян. Загальна сума збитків сягає більше 150 тисяч гривень.

Фігурант мав дві судимості й перебував у розшуку за скоєння злочинів – крадіжки та зберігання зброї.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання зловмисника. За результатами вилучено мобільні телефони і банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська місцева прокуратура № 5.

Департамент кіберполіції Національної поліції України