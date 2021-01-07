На Харківщині затримали росіянина, який намагався підкупити прикордонників

Вчора спільна міжвідомча група у складі представників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби по Харківському прикордонному загону, Національної поліції, за силової підтримки військовослужбовців спецпідрозділу «Дозор», РЦ ОД та ОТЗ «Харків» під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону затримала громадянина Російської Федерації за спробу надання прикордонникам неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США.

Кримінальне провадження за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» було розпочато за повідомленням, внесеним до ЄРДР ще в листопаді 2020 року.

Прикордонник відділу «Вільхуватка», Харківського загону, який мав отримати хабар за сприяння в незаконному переміщенні товарів через державний кордон з Росії в Україну та навпаки, одразу ж повідомив співробітників внутрішньої та власної безпеки про пропозицію неправомірної вигоди, тож правоохоронці організували спостереження та збір інформації стосовно правопорушника.

На цей час тривають першочергові слідчі дії. Хабародавця затримали в порядку ст. 208 КПК, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду з клопотанням щодо обрання міри запобіжного заходу.

ДПСУ