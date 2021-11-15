На Харківщині затримали учасника міжнародної терористичної організації

Контррозвідка СБУ затримала у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку Інтерполу. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю.

Оперативники СБУ встановили, що 29-річний громадянин однієї з країн Середньої Азії, який є членом терористичних організацій «Ісламська партія Туркестану» та «Ісламська держава Іраку», незаконно прибув на територію України у 2021 році.

Головна мета переїзду в нашу державу – спроба уникнути кримінальної відповідальності на батьківщині. За даними правоохоронців, у 2017 році цей чоловік займався відправкою бойовиків для збройних конфліктів у Сирії та Іраку.

«Вдома» бойовика звинувачують в участі у злочинній організації, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється його причетність до міжнародних терористичних груп, осередки яких можуть функціонувати на території України.

Операцію із викриття та затримання злочинця проводили співробітники СБУ спільно з Державною міграційною службою та Нацполом.

СБУ