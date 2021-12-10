На Харківщині затримали жінку, яка нанесла ножове поранення знайомому

Зловмисниця разом з постраждалим розпивали спиртні напої. Під час застілля на ґрунті ревнощів жінка кілька раз вдарила чоловіка ножем.

8 грудня близько 14:30 до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона нанесла ножові поранення своєму 61-річному знайомому. Постраждалого доставили до лікарні. Зловмисницею виявилася 38-річна мешканка міста Ізюма.

З місця події вилучені речові докази.

Слідчим відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області