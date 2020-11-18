На Харківщині затримано чоловіка, який, погрожуючи вбивством, вимагав 26 800 доларів
Дергачівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що з початку червня 2020 року 49-річний мешканець Дергачівського району вимагав у жінки передати йому 26 800 доларів США, які вона нібито заборгувала.
Погрожуючи вбивством, чоловік два рази вивозив жінку до свого гаражу. Крім того, він забрав у потерпілої документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно.
18 листопада 2020 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій після отримання частини грошових коштів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Досудове розслідування здійснює СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.
Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet