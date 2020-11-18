На Харківщині затримано чоловіка, який, погрожуючи вбивством, вимагав 26 800 доларів

Дергачівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що з початку червня 2020 року 49-річний мешканець Дергачівського району вимагав у жінки передати йому 26 800 доларів США, які вона нібито заборгувала.

Погрожуючи вбивством, чоловік два рази вивозив жінку до свого гаражу. Крім того, він забрав у потерпілої документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно.

18 листопада 2020 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій після отримання частини грошових коштів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування здійснює СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури