На Харківщині затримано поліцейського, який вимагав гроші у неповнолітнього

За процесуального керівництва обласної прокуратури в рамках досудового розслідування за фактом вимагання, вчиненого з використанням свого службового становища, затримано поліцейського (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, у м. Куп’янськ один із поліцейських батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області протягом 2021 року вимагав у 16-річного хлопця неіснуючий борг у сумі 500 доларів США.

Через побоювання 16-річний потерпілий звернувся до правоохоронців.

24 січня 2022 року під час передачі грошових коштів у сумі 500 доларів США поліціянта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури