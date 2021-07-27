На Харківщині затримано «вора в законі» «Левана Гальського» та кримінального «авторитета» при спробі незаконного перетину кордону

Обидва намагалися потрапити на територію України з Російської Федерації поза пунктом пропуску.

Учора, 26 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з працівниками відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними порушниками є «вор в законі» на прізвисько «Леван Гальський» та «кримінальний авторитет».

42-річний «вор в законі» — громадянин Російської Федерації — у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Його спільник — 31-річний громадянин Грузії та «кримінальний авторитет».

Обидва чоловіка затримані на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі з ними працюють правоохоронці.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України