На Харківщині завершено розслідування кримінального провадження у відношенні службової особи філії «Укрзалізниця»

Головний інженер структурного підрозділу регіональної філії акціонерного товариства обґрунтовано підозрюється у вчиненні службової недбалості, що спричинило державі матеріальний збиток на суму близько 600 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, у вересні 2019 року між акціонерним товариством «Укрзалізниця» в особі головного інженера та приватним підприємством був укладений договір щодо утеплення фасаду будинку відпочинку локомотивних бригад. Головний інженер, не здійснивши самостійного обстеження об’єкту капітального ремонту, не переконавшись у належному та якісному виконанні умов договору, своїм підписом засвідчив акти приймання виконаних будівельних робіт, хоча роботи з капітального ремонту по об’єкту завершені не були.

На підставі офіційних документів, підписаних головним інженером, було проведено оплату за виконання робіт. У зв’язку з чим сума матеріального збитку, спричиненого державі, складає майже 600 тисяч гривень.

Наразі службовій особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.

Відділ комунікації поліції Харківської області