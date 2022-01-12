На Харківщині завершено розслідування щодо злочинного угруповання «чорних рієлторів»

На рахунку зловмисників майже півсотні скоєних злочинів, в результаті яких вони заволоділи нерухомістю громадян на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Слідчі поліції також довели два епізоди вбивства потерпілих.

Детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області та за оперативним супроводженням Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправної діяльності злочинної організації так званих «чорних рієлторів».

— Кропітка робота щодо викриття і притягнення до відповідальності учасників групи тривала понад 2 роки. Під час слідства встановлено, що протягом 2019-2020 зловмисники підшукували самотніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та користуючись їх уразливим станом, заволодівали їхнім житлом, — розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області Олександр Мартиш.

Деяких зі своїх жертв члени угруповання споювали, в когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували до того моменту, коли потерпілі були вимушені підписати документи про відчуження їхнього майна. Надалі нерухомість потерпілих реалізовувалася, кошти від незаконних оборудок розподілялися між учасниками злочинної організації, після чого деяких потерпілих, побоюючись викриття, зловмисники позбавляли життя.

Як розповіла старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Євгенія Кадинцева, одного з потерпілих зловмисники обманом вивезли з квартири до будинку у сільській місцевості, де його утримували та підмішували до їжі та напоїв речовини, які спровокували зупинку серця. Квартиру іншої потерпілої харків’янки вони реалізували за підробленими документами, утримуючи її в цей час проти волі на території домоволодіння, де у подальшому її задушили, а її тіло приховали на території присадибної ділянки. Така ж участь чекала ще двох людей, майно яких зловмисники вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку, однак, їх вдалося врятувати в результаті спеціальної операції, проведеної у квітні 2021 року із залученням бійців спеціальних підрозділів «КОРД» та «СХІД» ГУНП в Харківській області.

За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто 10 членів злочинної організації. У десятках томів провадження поліцейськими зібрані неспростовні докази їх вини, зокрема, протоколи 40 обшуків, висновки 41 проведених у ході розслідування судових експертиз, матеріали сотень інших слідчих (розшукових) дій. Наявні у матеріалах провадження протоколи проведення негласних заходів свідчать, що членів угруповання абсолютно не хвилювали ані заподіяні ними потерпілим страждання, ані позбавлені ними життя жертви. У ході зафіксованих розмов зловмисники цинічно обговорюють факти скоєних ними вбивств та планують і надалі продовжувати свій злочинний «бізнес».

10 січня Харківською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який надісланий до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1,2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 4 ст. 28, ч. 2,3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

За скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області