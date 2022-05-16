На Харківщині завершено слідство щодо злочинної організації шахраїв-«банкірів»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом створення злочинної організації та участі в ній та за фактом шахрайства (ч.ч.1, 2 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23-річний неодноразово судимий мешканець Харківської області створив та очолив злочинну організацію, до складу якої входило ще троє його знайомих — чоловік та дві жінки.

Злочинці систематично підшукували інтернеті об’яви про продаж товарів, та, видаючи себе за покупців, отримували у продавців номери їх банківських карток.

У подальшому по продуманому сценарію учасники злочинної організації під виглядом співробітників служби безпеки банку телефонували продавцям та повідомляли про наявність технічних проблем із зарахуванням на їх рахунок коштів за нібито придбаний товар.

Вводивши потерпілих в оману, злочинці дізнавалися від них конфіденційну інформацію щодо кодів доступу до їх банківських карток, після чого переводили наявні на них гроші на інші рахунки та знімали в банкоматах.

В цілому доведено причетність учасників вказаної злочинної організації до вчинення 14 злочинів, під час яких вони заволоділи коштами потерпілих на суму понад 400 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Шахраям загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури