На Харківщині зникла партія тютюну: на причетність перевіряють підполковника СБУ

У Харківській області зник тютюн, який правоохоронці вилучили під час обшуку в гаражному боксі

Про це йдеться в ухвалі Ленінського районного суду Харкова, передає Depo.Харків.

Суд розглянув клопотання слідчих про тимчасовий доступ до речей і документів у межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Провадження розслідує від 24 березня 2021 року Територіальне управління ДБР у місті Полтава.

Згідно до матеріалів справи, слідчі ДБР отримали інформацію про те, що 24 грудня 2020 року за ініціативи СБУ та поліції за ухвалою Жовтневого райсуду Харкова був проведений обшук у гаражному боксі. Під час обшуку правоохоронці вилучили кальянний тютюн. На продукцію наклали арешт та передали на відповідальне зберігання до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.

«За наявними даними в органу досудового розслідування, в ході перевезення вилученої тютюнової продукції начальник відділу в м. Чугуєві УСБУ в Харківській області підполковник ОСОБА_2, за попередньою змовою із невстановленими особами з числа співробітників поліції та прокуратури здійснив підміну вказаної продукції, що була вилучена в ході обшуку, та реалізував її невстановленим особам. В той же час у місці відповідального зберігання на даний час відсутній вилучений в ході обшуку тютюн», — йдеться в ухвалі.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що органом досудового розслідування перевіряється факт можливого привласнення майна, вилученого в ході обшуку співробітниками правоохоронних органів, або заволодіння цим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Вивчивши матеріали, суд ухвалив рішення клопотання задовольнити й надати слідчим ДБР доступ до документів, що стосуються вилученого під час обшуку майна, а також документів, що пов’язані з перевезенням, переміщенням, зберіганням, арештом та будь-якими іншими діями, вчиненими з майном.