На Харківщині 15 років позбавлення волі отримав вбивця вагітни дружини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним раніше судимого 50-річного чоловіка за фактом умисного вбивства вагітної жінки (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та за фактом ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ч. 2 ст. 389 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2020 року чоловік знаходився вдома зі своєю дружиною, яка перебувала на 7-ому місяці вагітності. Проте раптово у подружжя виникла сварка. Після цього чоловік почав бити дружину руками та ногами по всьому тілу. Від отриманих травм жінка померла разом з дитиною, яку носила під серцем.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у 2020 році чоловік був засуджений вироком Чугуївського міського суду Харківської області за ч. 2 ст. 125 КК України. Йому призначили покарання у виді 200 годин громадських робіт, від відбування якого він ухилявся.

19 грудня 2022 року колегія суддів Зміївського районного суду Харківської області винесла обвинувальний вирок стосовно чоловіка. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура