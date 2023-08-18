На Харківщині 19-річний молодик «зливав» дані про особовий склад і техніку ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 19-річного чоловіка в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори довели, що молодик систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, переміщення та рух військової техніки на території м. Красноград Харківської області.

Також молодик направив представникам країни-агресора інформацію про те, що в м. Красноград повз залізничну станцію прослідує потяг з військовою технікою, а саме з гаубицями.

Крім того, він «злив» окупантам місце розташування складів ЗСУ, зокрема ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Молодика затримали на початку жовтня минулого року під час того, як він на завдання російських кураторів фотографував місцевий військкомат. Під час обшуку за місцем мешкання затриманого правоохоронці виявили в його ноутбуці переписку з представником держави-агресорки, який дякував за допомогу і надавав вказівки щодо моніторингу обстановки.

Під час судового розгляду молодик визнав вину лише частково. Він заявив, що має проукраїнські погляди і неодноразово допомагав українській армії донатами. Чоловік повідомив, що вигадував дані про розташування ЗСУ та спілкувався з представником держави-агресорки «для обміну інформацією».

Обвинувальний вирок виніс Красноградський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури